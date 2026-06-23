HZA-GI: Eingeschränkte Erreichbarkeit des Hauptzollamtes Gießen
Gießen (ots)
Das Hauptzollamt in Gießen ist am Donnerstag, den 25.06.2026 wegen einer Gemeinschaftsveranstaltung nur eingeschränkt geöffnet.
Die Telefonzentrale ist ab 12:00 Uhr nicht mehr besetzt. Die Kraftfahrzeugsteuerstelle des Amtes ist von der teilweisen Schließung nicht betroffen und bleibt zu den Besuchszeiten (08:30 bis 14:00 Uhr) geöffnet.
Auskünfte in Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten erteilen die Zentrale Auskunft unter der Telefonnummer 0228/ 303- 2620 und - 2630 sowie darüber hinaus an diesem Tag vertretungsweise die Zollämter in Wetzlar (0641/4959-8180) und Marburg (0641/4959-8080). Informationen rund um die Zollverwaltung finden Sie auch im Internet auf www.zoll.de und über die angebotenen Chatbots.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Gießen
Pressesprecher
Michael Bender
Telefon: 0641-4959-9020
E-Mail: presse.hza-giessen@zoll.bund.de
www.zoll.de
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