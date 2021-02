Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Besondere Auszeichnung für Bad Hersfelder Zöllner

Gießen/Bad Hersfeld (ots)

Eine besondere Ehrung wurde Bad Hersfelder Zöllnern dieser Tage zu Teil.

Die Weltzollorganisation (WZO) in Brüssel verlieh einem Team der Hersfelder Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes, eine Urkunde für besondere Verdienste und außergewöhnlichen Leistungen für die internationale Zoll-Gemeinschaft. Der Leiter des Hauptzollamtes, Johannes Weishaupt und die Leiterin der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes, Constanze Hoferecht überreichten das vom Generalsek-retär der Weltzollorganisation, Kunio Mikuriya, unterzeichnete "Certificate of Merit" im Gieße-ner Hauptzollamt. Zuvor hatte die Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, die Verleihung und den Einsatz der Gießener Zöllner*innen in einer Online-Veranstaltung gewürdigt.

Einmal im Jahr, zum Weltzolltag ehrt die WZO mit dem nicht alltäglichen Zertifikat verdiente Zöllner und Zöllnerinnen. In diesem Jahr stand die Verleihung auch im Zeichen der Pandemie. Besonders zu Beginn der Pandemie war es wichtig, das dringende benötigte Medizinprodukte wie z.B. Beatmungsgeräte und Schutzausrüstung schnell und unkompliziert vom Zoll abgefertigt wurden. Dem Zoll kam hier in einer globalisierten Wirtschaft eine Schlüsselfunktion zu, die die WZO zum diesjährigen Motto machte: "Der Zoll stärkt die Wiederherstellung, die Erneuerung und die Widerstandsfähigkeit nachhal-tiger Lieferketten".

Die Hersfelder Schwarzarbeitsfahnder wirkten an dieser Aufgabe des Zolls in besonderer Weise mit. Sie meldeten sich freiwillig zu einem Arbeitseinsatz, der wichtig war, um das Funktionieren al-ler Zolldienststellen in Deutschland auch unter den Bedingungen der Pandemie zu gewährleistet. Sie kommissionierten in einem Logistiklager des Zolls in Homberg/Effze Lieferungen mit der dazu dringend benötigten Schutzausrüstung für alle deutschen Zöllner*innen, die dann dort abgeholt wurden. Sie sorgten mit ihrem Einsatz für eine reibungslose, schnelle und unab-hängige Ausstattung aller Bedarfsträger mit wichtigen Schutzmasken, Handschuhen, Schutzanzügen und Desinfektionsmitteln.

"Sie haben damit einen herausragenden Beitrag zur Sicherung der Funktionsfähigkeit der deutschen Zollverwaltung und zur nachhaltigen Sicherung der Lieferkette bei der Beschaffung von Schutzausrüstung für den Zoll geleistet", lobte der Leiter des Hauptzollamtes den wichtigen Einsatz.

Bundesweit wurde das Zertifikat in diesem Jahr anlässlich des Weltzolltages an dem die Staaten weltweit der Arbeit des Zolls für Bürger, Wirtschaft und Umwelt gedenken, nur 16-mal an deutsche Zöllnerinnen und Zöllner verteilt.

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell