Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Schmuggelzigaretten in Kleintransporter auf der A 44 sichergestellt

Gießen (ots)

Bedienstete der Kontrolleinheit Verkehrswege Kassel des Zolls haben in einem Kleinbus auf der A 44 6.480 unversteuerte Zigaretten sichergestellt.

Die Zollstreife zog den in Rumänien zugelassenen Transporter am vergangenen Wochenende auf dem Rastplatz Biggenkopf in der Nähe von Diemelstadt für eine Kontrolle aus dem Verkehr. Der Wagen war auf dem Weg nach Großbritannien und hatte acht Passagiere an Bord. Nachdem die Kontrolleure allen Reisenden ihr Gepäck zugeordnet und dieses ohne Beanstandungen auf Schmuggelgut überprüft hatten, blieben einige Taschen und Kartons übrig, die scheinbar niemanden gehörten. In ihnen befanden sich Zigarettenstangen verschiedener Marken, die bei der Befragung durch die Zöllner nicht angemeldet worden waren.

Letztendlich gestand der Fahrer, dass er sie im Auftrag von Abnehmern in Großbritannien aus Rumänien eingeführt hatte. Gegen ihn wurde wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ein Strafverfahren eingeleitet und er bekam an Ort und Stelle einen Steuerbescheid in Höhe von 1.115,00 Euro ausgestellt. Die gleiche Summe musste er den Zöllnern nochmal als Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe in bar zahlen. Nachdem die Zigaretten sichergestellt worden waren, konnte die Reisegesellschaft ihre Fahrt fortsetzen.

