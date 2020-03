Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Einschränkung des Publikumsverkehrs bei Zolldienststellen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Gießen (ots)

Aufgrund der Ausbreitung des Corona-Virus werden ab sofort bei den Zollämtern und bei den Kfz-Steuerstellen des Hauptzollamtes Gießen ergänzende Maßnahmen umgesetzt, um durch Reduzierung von zwischenmenschlichen Kontakten eine mögliche Übertragung des Corona-Virus einzudämmen. Alle Zollämter im Bezirk des Hauptzollamtes Gießen bleiben geöffnet und die Warenabfertigung läuft uneingeschränkt weiter!

"Um eine Ansteckungsgefahr einzudämmen, möchten wir den Publikumsverkehr bei den Ämtern so weit wie möglich einschränken. Wir bitten die Bürgerinnen und Bürger, vor einem Besuch beim Zollamt oder den Kfz-Steuerstellen zunächst telefonisch oder per E-Mail Kontakt mit dem Amt aufzunehmen und abklären, ob ein Besuch zwingend notwendig ist", so Johannes Weishaupt der Leiter des Hauptzollamtes Gießen.

Viele Angelegenheiten und Fragen können auch ohne ein persönliches Erscheinen oder Vorsprechen geklärt werden. Beispielsweise Fragen zur Kfz-Steuer oder die Postabfertigung machen oft einen Besuch im Zollamt nicht notwendig. Darüber hinaus finden sich viele hilfreiche Informationen auch im Internet unter www.zoll.de. Probleme, die geschlossene oder nur eingeschränkt erreichbare Zulassungsbehörden bei den Fahrzeug-Haltern auslösen, können durch die Zollverwaltung nicht aufgefangen werden. Insbesondere kann der Zoll keine Fahrzeuganmeldungen oder -abmeldungen vornehmen, die durch die Zulassungsbehörden nicht vollzogen wurden! Hierzu sollten sich die Betroffenen mit den aktuellen Regelungen zum Dienstbetrieb der jeweiligen Zulassungsstellen vertraut machen.

"Wir werden Besucher nur noch einzeln in die Dienststellen einlassen, sind aber bemüht Einschränkungen und Wartezeiten bei den Abfertigungen so gering wie möglich gehalten" so der Hauptzollamtsleiter.

Durch diese Vorgehensweise sollen der Besucherstrom reguliert, unnötige Menschenansammlungen in den Amtsräumen vermieden und für alle das Infektionsrisiko verringert werden.

Kontaktadressen und Erreichbarkeit der Zolldienststellen:

Zollämter

Zollamt Oberursel Zollamt Wetzlar Tel.: 06171/ 9238-0 Tel.: 06441/ 67919-0 Poststelle.ZA-Oberursel@zoll.bund.de Poststelle.ZA-Oberursel@zoll.bund.de

Zollamt Kassel Zollamt Bad Hersfeld

Tel: 0561/ 9884-100 Tel.: 06621/ 407-300 Poststelle.ZA-Kassel@zoll.bund.de Poststelle.ZA-Bad-Hersfeld@zoll.bund.de

Zollamt Fulda Zollamt Marburg

Tel: 06659/91549-0 Tel.: 06421/59099-0 Poststelle.ZA-Fulda@zoll.bund.de Poststelle.ZA-Marburg@zoll.bund.de

Kfz-Steuer-Kontaktstellen

Gießen, Friedrich-List-Straße 25 Kassel, Hasselweg 20 Tel.: 0641/ 460655-0 Tel.: 0561/ 400726-0 info.kraftst@zoll.de info.kraftst@zoll.de Poststelle.HZA-giessen@zoll.bund.dePoststelle.HZA-giessen@zoll.bund.de

Fulda, Lindenstraße 6c Tel.: 0661/ 8383-0 info.kraftst@zoll.de Poststelle.HZA-giessen@zoll.bund.de

Hauptzollamt Gießen Tel.: 0641/9484-0 Poststelle.HZA-giessen@zoll.bund.de

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Gießen

Pressesprecher

Michael Bender

Telefon: 0641-9484-121

E-Mail: presse.hza-giessen@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Gießen, übermittelt durch news aktuell