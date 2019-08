Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Verstärkung für den Zoll 30 Nachwuchs-Zöllnerinnen und -Zöllner starten beim Hauptzollamt Gießen ins Berufsleben

30 junge Frauen und Männer starteten am Montag den 01. August beim Hauptzollamt Gießen in ihr Berufsleben. Für sie beginnt damit eine abwechslungsreiche Ausbildung zur Zöllnerin und zum Zöllner.

Der stellvertretende Leiter des Hauptzollamtes, Torsten Pfeiffer, hieß die Auszubildenden im Zollgebäude in der Grünberger Straße gemeinsam mit der Ausbildungsleitung herzlich willkommen. Anschließend vereidigte er sie zu Bundesbeamtinnen und -beamten und wünschte allen viel Erfolg und Freude für die anstehende Ausbildungszeit.

"Wir freuen uns, dass Sie bei uns sind, denn der Zoll braucht sie alle. Sie haben sich für einen tollen, abwechslungsreichen und zukunftssicheren Job entschieden", so Torsten Pfeiffer.

Die neun Anwärter und acht Anwärterinnen für den mittleren Dienst, sowie sechs Anwärter und sieben Anwärterinnen für den gehobenen Dienst wurden aus fast 600 Bewerber/-innen ausgewählt. Sie stammen aus allen Landkreisen der für Nord-, Ost- und Mittelhessen zuständigen Bundesbehörde.

Nach einem mehrtägigen Einführungspraktikum in Gießen gehen alle zunächst zur fachtheoretischen Ausbildung an eine neu gegründete Zollschule in Leipzig bzw. zum Studium an die Hochschule des Bundes in Münster. Anschließend absolvieren sie bei der dualen Ausbildung Praxisphasen bei verschieden Zolldienststellen. Für alle gibt es dann nach Beendigung der zwei- bzw. dreijährigen Ausbildung einen Arbeitsplatz beim Hauptzollamt Gießen. Bundesweit begannen am gleichen Tag 1.950 junge Menschen ihre Ausbildung bei 39 Hauptzollämtern.

In Gießen begannen neben den Neuanfängern 39 Zöllnerinnen und Zöllner nach Beendigung ihrer Ausbildung ihren Dienst bei verschiedenen Dienststellen des Gießener Zolls.

Zusatzinformation

Der Zoll, mit fast 40.000 Beschäftigten einer der größten Arbeitgeber des Bundes, wurde erfolgreich zum audit berufundfamilie zertifiziert. Das erteilte Zertifikat zum audit berufundfamilie belegt das große Engagement des Zolls für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Alle Informationen über den spannenden Alltag eines Zöllners / einer Zöllnerin, die Einstellungsvoraussetzungen und die wichtigsten Informationen zum Auswahlverfahren gibt es auf www.zoll.de, auf www.talent-im-einsatz.de, auf der Facebook-Karriere-Seite www.facebook.com/ZollKarriere und auf der neuen Instagram-Seite unter instagram.com/zoll.karriere.

Aufgrund ständig wachsender Herausforderungen und immer mehr neuen Aufgaben ist auch für den Zoll in den nächsten Jahren ein deutlicher Personalzuwachs vorgesehen.

Für die Einstellung zum 01. August 2020 können Bewerbungen noch bis 30. September 2019 abgegeben werden.

