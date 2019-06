Hauptzollamt Gießen

HZA-GI: Das Zollamt Oberursel ist am 28. Juni geschlossen

Gießen (ots)

Das Zollamt Oberursel ist am Freitag den 28. Juni 2019 ganztägig geschlossen. Zollabfertigungen und Abholung von Postpaketen sind in dieser Zeit nicht möglich. In dringenden Fällen ist eine Zollabfertigung beim Zollamt Wetzlar möglich (gilt nicht für Postpakete!).

