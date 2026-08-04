Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: -LKW mit 62.400 illegalen Energiedrinks vom Zollamt in Frankfurt gestoppt-

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Frankfurt am Main (ots)

Beschäftigte des Zollamts Osthafen haben am 19.Juli bei einer LKW-Kontrolle insgesamt 62.400 Energy-Drinks aus dem Verkehr gezogen. Bei den Dosen waren Farben, Logos sowie das Aussehen der Dose selbst nachgeahmt worden, um bekannte Marken von Energy Drinks zu imitieren. Herstellungsland der Dosen war nach den Frachtpapieren Afghanistan, sie sollten in Frankreich verkauft werden.

Die betroffenen Markeninhaber wurden informiert, sie bestätigten den Fälschungsverdacht und beantragten die Vernichtung der fragwürdigen Getränke.

Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Die sichergestellte Sendung umfasste rund 15.000 Liter mit einem Gesamtgewicht von 16,3 Tonnen. Den möglichen Verkaufswert schätzt der Zoll auf knapp 100.000 Euro."

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