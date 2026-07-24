Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: 17,6 und 18,4 Kilogramm Marihuana durch Frankfurter Flughafenzoll im Reiseverkehr beschlagnahmt - Beide Drogenkuriere auf demselben Flug

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Frankfurt am Main (ots)

Am 14. Juli kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen - nach Abgleich der Passenger Name Record- Daten (PNR-Daten) - gezielt das Reisegepäck mehrerer Reisender. Im Koffer eines 20 -jährigen Mannes bei dessen Ankunft aus Abu Dhabi / VAE wurden die Zollbeamten fündig: 17,6 Kilogramm Marihuana. Nur kurze Zeit später gab es den zweiten Treffer: 18,4 Kilogramm Marihuana, ebenfalls in einem Reisekoffer aus Abu Dhabi, dieser gehörte einem 21-jährigen Mann. An diesem Koffer hatte zuvor auch ein Rauschgiftspürhund das Marihuana erschnüffelt, das in insgesamt 16 einzelnen Kunststoffpäckchen verpackt war. Beide mutmaßliche Drogenschmuggler wurden vorläufig festgenommen und das Rauschgift beschlagnahmt. Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Dass trotz der Teillegalisierung von Marihuana die Einfuhr dieser Droge weiterhin unter Strafe gestellt ist -für Reisende ebenso wie bei Bestellungen aus dem Ausland- scheint bei vielen Konsumenten noch nicht bekannt zu sein. Die Vorjahresmenge an vom Zoll am Frankfurter Flughafen beschlagnahmten Cannabisprodukten hat sich im Vergleich zum Jahr 2024 mehr als verdreifacht."

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