Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: 24 Kilogramm Kokain durch Frankfurter Flughafenzoll beschlagnahmt - Rauschgiftspürhund Donut erschnüffelt Rauschgift im Reisekoffer

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Frankfurt am Main (ots)

Am 04. Juli kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen das Gepäck eines Fluges aus Montego Bay/Jamaika. Bei der Absuche zeigte der Spürhund Donut einen Koffer an. Bei der anschließenden manuellen Kontrolle und weiteren Tests wurden rund 24 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von über 1,6 Millionen Euro festgestellt. Die Droge war in einem Hartschalenkoffer in insgesamt 20 in Folie eingewickelten Blöcken verpackt.

Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Dies ist schon eine beachtliche Menge für den Transport in einem Koffer. Häufig hatten wir schon besondere Verstecke. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass die wir die Blöcke offen im Koffer gefunden haben."

Der mutmaßliche Drogenschmuggler, ein 20-jähriger Mann wurde noch am Flughafen vorläufig festgenommen.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "be-rufundfamilie" sowie "berufundvielfalt". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

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