HZA-F: Der deutsche Zoll als Schlüsselelement nachhaltiger Lieferketten- Verleihung eines WZO- Zertifikates zum Weltzolltag 2021 an das Zollamt Fracht am Frankfurter Flughafen

Am 26. Januar eines jeden Jahres wird der Weltzolltag gefeiert. An diesem Tag würdigt die Weltzollorganisation (WZO) die Arbeit des Zolls für Bürger, Wirtschaft und Umwelt. Der Zoll in Deutschland ist heute eine moderne Behörde des Bundes, deren Tätigkeit von der Dienstleis-tung bis zum hoheitlichen Handeln reicht. Eine schnelle und sichere Zollabfertigung der heute über Grenzen hinweg "on time" gehandelten Waren hat für das Funktionieren global orientier-ter Volkwirtschaften, wie zum Beispiel in Deutschland, maßgebliche Bedeutung. Diese Schlüsselfunktion nimmt die Weltzollorganisation mit ihrem diesjährigen Motto zum Weltzoll-tag auf: "Der Zoll stärkt die Wiederherstellung, die Erneuerung und die Widerstandsfähigkeit nachhaltiger Lieferketten". In Deutschland sind rund 43.000 Zöllnerinnen und Zöllner für Recht und Ordnung im Einsatz. Mit ihrer täglichen Arbeit tragen sie erheblich dazu bei, den Wirt-schaftsstandort Deutschland zu sichern und das Sozialsystem zu stabilisieren. Der Flughafen Frankfurt am Main ist einer der zentralen Knotenpunkte im internationalen Warenverkehr. Mit seinem Standort am "Tor zur Welt" im Bereich der Luftfracht war das Hauptzollamt Frankfurt am Main von Anfang an auch maßgeblich in die Umsetzung der unterschiedlichsten Maß-nahmen und Herausforderungen im Rahmen der Bekämpfung der Covid-19 Pandemie ein-gebunden.

Auch in diesem Jahr ging ein WZO-Zertifikat als besondere Anerkennung an das Hauptzoll-amt Frankfurt am Main. Die Ehrung der WZO erfolgte durch die Präsidentin der Generalzoll-direktion gemäß der Corona-Regeln per Videokonferenz: "Der Zoll ist ein bedeutender Teil der internationalen Lieferkette und Sicherheitsstruktur. Durch das eindrucksvolle Engagement der Kolleginnen und Kollegen unter den durch Covid-19 erschwerten Bedingungen hat der Zoll dennoch seine Aufgaben für die Gesellschaft, die Wirtschaft und den Staat effizient und zuverlässig erfüllt. Wo immer es möglich war, wurden Aufgaben und Kommunikation in die IT-gestützte Welt der Arbeit verlagert", betonte Colette Hercher, Präsidentin der Generalzolldi-rektion in Bonn.

In der Anfangsphase der Pandemie im Frühjahr des vergangenen Jahres ging es besonders darum, lebenswichtige medizinische Waren, wie zum Beispiel Beatmungsgeräte und Schutz-ausrüstung, schnell und zügig abzufertigen. Hier zeigte sich flächendeckend die Kompetenz und das besondere Engagement des deutschen Zolls auch in Krisenzeiten. Mit modernen, di-gitalisierten Abfertigungsabläufen, vernetzt mit den Partnerbehörden sowie vorbildlichem Ein-satz der Abfertigungsbeamtinnen und -beamten konnten die Produkte zügig an internationale Organisationen und den innereuropäischen Großhandel verteilt werden. So wurden beispiels-weise am Frankfurter Flughafen allein von März bis Juli 2020 über dreißigtausend Einfuhr-anmeldungen mit über vier Milliarden Masken der unterschiedlichsten Kategorien zollamtlich abgefertigt. Der Leiter des Hauptzollamtes Frankfurt am Main, Leitender Regierungsdirektor Markus Tönsgerlemann bedankte sich bei seinen Kolleginnen und Kollegen mit den folgenden Worten: "Als Drehkreuz für internationalen Handel und Nadelöhr für Einfuhren in den gesam-ten europäischen Raum werden am Flughafen Frankfurt am Main auch weiterhin täglich ho-he Tonnagezahlen mit Schutzausrüstungen abgefertigt. Die Möglichkeit der Abfertigung rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche ist nur Ihrem engagierten Einsatz und der gezielten Koordinierung und Steuerung zeitkritischer Aufgaben zu verdanken. Hier ziehen alle an einem Strang, vielen Dank dafür."

Nach der letzten Logistik-Studie der Weltbank ist der deutsche Zoll 2018 als weltweit führend ausgezeichnet worden.

