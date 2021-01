Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen beschlagnahmt 40 Kilogramm Khat im Reiseverkehr

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Am 18. Januar kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen das Gepäck von Rei-senden eines Fluges aus Dubai. Auf dem Röntgenbild zweier Koffer war zu erkennen, dass hier keine normalen Reiseutensilien wie Kleidung und Hygieneartikel enthalten waren, sondern nur etwas Pflanzliches. Daher wurden die beiden Koffer ge-öffnet. Zum Vorschein kam die Kaudroge "Khat" in frischer Form. Die beiden Koffer gehörten einem Reisenden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern noch an.

Zusatzinformation: Khat ist eine Kaudroge und wird hauptsächlich in Äthiopien, Kenia, Jemen und dem Oman angebaut. Es handelt sich dabei um die Zweigspitzen und jungen Blätter des Kathstrauchs. Darin enthalten ist Cathinon, welches in Deutschland dem Betäubungsmittelgesetz unterliegt. Im Jahr 2019 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt am Main insgesamt fast fünf Tonnen Kath aus dem Verkehr gezogen.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell