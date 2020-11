Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Finanzkontrolle Schwarzarbeit in Frankfurt am Main deckt illegalen Aufenthalt in sechs Fällen auf

Frankfurt am MainFrankfurt am Main (ots)

Am 28. und 29. Oktober führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main zum Teil in Zusammenarbeit mit der Polizei Prüfungen nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz im Stadtgebiet Frankfurt am Main durch. Es wur-den insgesamt 19 Betriebe, hauptsächlich im Gastronomie- sowie Sicherheitsgewerbe überprüft und 56 Arbeitnehmer zu ihren Beschäftigungsverhältnissen befragt. Dabei kam es zu insgesamt sechs vorläufigen Festnahmen von Arbeitnehmern, die sich mutmaßlich illegal in Deutschland aufhielten, da sie nicht über einen gültigen Aufent-haltstitel oder eine Arbeitsgenehmigung verfügten. In diesem Zusammenhang wurden auch gegen vier Arbeitgeber Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt eingeleitet. Weiterhin wurde gegen einen Arbeitgeber ein Ord-nungswidrigkeitenverfahren wegen unterlassener Stundenaufzeichnung sowie ein weiteres gegen einen Arbeitnehmer wegen der Nichtmitführung der vorgeschriebenen Ausweisdokumente eingeleitet. Darüber hinaus ergaben sich Anhaltspunkte für die Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und Unterschreitung des gesetzlich vorgeschriebenen Mindestlohns. Die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dauern an.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "be-rufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Frankfurt am Main

Stabsstelle Kommunikation

Christine Straß

Telefon: 069 / 690 73396

E-Mail: presse.hza-ffm@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell