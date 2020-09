HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main stellt 6,6 Kilogramm Kokain sicher Rauschgiftspürhündin "Fee" stellt ihre gute Spürnase unter Beweis

Hauptzollamt Frankfurt am Main

Hauptzollamt Frankfurt am Main stellt 6,6 Kilogramm Kokain sicher Rauschgiftspürhündin "Fee" stellt ihre gute Spürnase unter Beweis

Am 07. August erschnüffelte "Fee", Rauschgiftspürhund beim Hauptzollamt Frankfurt am Main, ca. 6,6 Kilogramm Kokain in zwei Reisekoffern. Bei der Kontrolle des Gepäcks eines Fluges aus Bogota/Kolumbien zeigte der schwarze Schäferhund an zwei Stoffkoffern an, dass sich Rauschgift darin befinden könnte. Der Hundeführer öffnete die Koffer und stellte darin lediglich Kleidung fest. Allerdings fühlte sich bei beiden Koffern jeweils eine Hälfte au-ßergewöhnlich dick an. Der gute Geruchssinn des Hundes und der Verdacht des Beamten wurden bestätigt. Denn bei der genaueren Untersuchung der Gepäckstücke kam eine cremige Substanz zum Vorschein. Ein daran durchgeführter Rauschgiftschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Der Schwarzmarktwert des Rauschgifts beträgt rund 231.000,- Euro.

Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Die 11-jährige Hündin ist eine von mehreren Rauschgiftspürhunden beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. Sie ist Spezialistin für Rauschgift im doppelten Boden oder im Koffergestänge."

Der 43-jährige Drogenkurier wurde vorläufig festgenommen und befindet sich in Untersu-chungshaft.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte der Aufgriff erst jetzt veröffentlicht werden.

Zusatzinformation: Im Jahr 2019 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt am Main bei 5.139 Aufgriffen im Post, -Fracht-, und Reiseverkehr insgesamt 7.280 Kilogramm Drogen im Wert von 61 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. Darunter waren: 4.500 Kilogramm Khat, 142 Kilogramm Koka-in, 351 Kilogramm synthetische Drogen wie z.B. Amphetamin und Ecstasy, 24 Kilogramm Heroin, 112 Kilogramm Haschisch und Marihuana, sowie 2.284 Kilogramm sonstige Rausch-gifte. Darunter fallen betäubungsmittelhaltige Arzneimittel, sowie vier Kilogramm Grundstoffe zur Drogenherstellung. 43 Drogenkuriere wurden vorläufig festgenommen. Darunter waren 14 Personen, die als sog. "Schlucker" identifiziert wurden, d.h. sie hatten das Rauschgift im Körper transportiert.

