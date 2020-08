HZA-F: Sehr erfolgreicher Bargeldspürhund beim Hauptzollamt Frankfurt am Main Hündin "Aki" erschnüffelt 247.280,- Euro bei Reisenden

Hauptzollamt Frankfurt am Main

Ende Juni und Anfang Juli zeigte Bargeldspürhund "Aki" des Hauptzollamtes Frankfurt am Main bei insgesamt zwölf Reisenden durch ein spezielles Verhalten an, dass diese wohl eine größere Menge an Bargeld mit sich führen. Die genauere Kontrolle der betreffenden Passa-giere ergab eine Gesamtsumme von 247.280,- Euro. Das Bargeld befand sich unter anderem in Hand- und Umhängetaschen sowie in Jackeninnentaschen. In der Bauchtasche eines Passagiers erschnüffelte die 9- jährige Malinoi Hündin fast 52.000,- Euro. In der Umhängetasche eines anderen Reisende fand sie Euro und US- Dollar-Noten. Eine Barmittelanmeldung konnte keiner der zwölf Reisenden vorlegen. Daher wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Es handelte sich hierbei um Passagiere, die aus der EU ausreisen wollten. "Das Sprichwort "Geld stinkt nicht" scheint für "Aki" nicht zu gelten. Mit ihrer feinen Nase unterstützt sie die Kontrollbeamtinnen und Kontrollbeamten des Hauptzollamts Frankfurt am Main am Frankfurter Flughafen bei den für die Bekämpfung von Steuerhinterziehung, Geldwäsche und des internationalen Terrorismus wichtigen Bargeldkontrollen", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Zusatzinformation: Europaweit sind Drittlandreisende verpflichtet, Barmittel ab 10.000 Euro bei der Ein- oder Ausreise in die bzw. aus der Europäischen Union anzumelden. In 2019 meldeten Reisende in 4.907 Fällen ihre Barmittel mit rund 172 Millionen Euro legal an. 1.369 Mal wurden Verstöße gegen die Anmeldepflicht festgestellt, mit rund 23,6 Millionen Euro. In 99 Fällen wurde ein Clearingverfahren eingeleitet. Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufund-familie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere

