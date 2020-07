Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Hauptzollamt Frankfurt am Main warnt vor Betrügern- Drei verschiedene Betrugsmaschen im Bundesgebiet

Derzeit werden drei Betrugsmaschen von Kriminellen angewandt, die sich als deutsche Zollbehörde ausgeben:

Anrufe (Spoofing) Aktuell werden gehäuft Personen in der gesamten Bundesrepublik von Betrügern angerufen, die in ihrer Bandansage mit Zahlungsaufforderung den Telefonnummernblock des örtlichen Hauptzollamtes angeben. Mittels der betrügerischen Bandansage wird dem Anrufer suggeriert, dass ein Vollstreckungsbeschluss des Zolls vorliege, und die Angerufenen zur Abwehr eines Gerichtsverfahrens Zahlungen auf ein Treuhandkonto leisten sollen. Der Zoll bedient sich niemals solcher Bandansagen!

Briefpost In den vergangenen Wochen hatten mehrere Personen in Hamburg, Stuttgart und Frankfurt am Main angezeigt, dass sie per Post von einer angeblichen Rechtsanwaltskanzlei darüber informiert worden seien, sie hätten im Ausland im Lotto gewonnen. Die Gelder könnten aber noch nicht ausgezahlt werden, da beim Zoll noch "Transferabgaben" gezahlt werden müssten. Die Anrufer berichteten, dass ihnen zusammen mit dem Rechtsanwaltsanschreiben ein entsprechender Brief vom Zoll vorgelegt wurde. Da jedoch keine Zollabgaben auf Bargeldimporte erhoben werden, sollte man derartige Aufforderungen gemeinsam mit dem Zoll auf ihre Richtigkeit überprüfen lassen.

E-Mail Ferner wurde der Zoll von aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern darauf hingewiesen, dass betrügerische Emails mit angeblichem Zollabsender in Umlauf seien. Per E-Mail würden Zahlungen von Zoll und Steuern unter der Nutzung von anonymen Prepaid-Zahlungsdienstleistern angefordert. Der Zoll fordert niemals die Zahlung von Einfuhrabgaben über Prepaid-Zahlungsdienstleister an!

Der Zoll bittet, sich bei Eingang dubioser Anrufe, Briefe oder E-Mails an das örtliche Hauptzollamt oder an die Polizei zu wenden.

