HZA-F: 13 Kilogramm Kokain durch Frankfurter Flughafenzoll beschlagnahmt- Spürnasen Fee und Yngvi erschnüffelten die Drogen in zwei Koffern desselben Fluges

Frankfurt am Main (ots)

Am 19. März beschlagnahmte der Zoll am Frankfurter Flughafen insgesamt rund 13 Kilo-gramm Kokain in zwei Reisekoffern aus Rio de Janeiro/Brasilien. Bei der Kofferabsuche rea-gierte Zollhund Fee auf einen grünen Hartschalenkoffer. Bei der Röntgenkontrolle des be-troffenen Gepäckstücks stellte der Zollbeamte eine Verdickung der Rückwand fest. Weitere Untersuchungen ergaben, dass diese mit einem weißen Pulver befüllt war. Ein Rauschgift-schnelltest reagierte positiv auf Kokain. Eine Kollegin hatte währenddessen die Absuche der Kofferreihen fortgesetzt und wurde ebenfalls fündig. Ihr Spürhund Yngvi interessierte sich für einen blauen Hartschalenkoffer. Auch hier stellte die Beamtin einen doppelten Boden fest, aus dem weißes Pulver zum Vorschein kam. Dieses wurde ebenfalls positiv auf Kokain ge-testet. In beiden Koffern befanden sich jeweils rund 6,5 Kilogramm der Droge. Beide Koffer sollten nach Brüssel weitergeleitet werden. Die beiden mutmaßlichen Schmuggler, zwei Män-ner im Alter von 22 und 24 Jahren, wurden vorläufig festgenommen und befinden sich in Un-tersuchungshaft. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte der Schmuggel erst jetzt gemel-det werden.

"Insgesamt befanden sich in den beiden Koffern rund 13 Kilogramm Kokain, die die bei-den Spürnasen erschnüffelt haben. Das ist auch für den Frankfurter Flughafen eine beachtli-che Menge. Der Schwarzmarktwert beläuft sich auf rund 455.000 Euro", so Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Zusatzinformation: Im Kampf gegen den internationalen Drogenschmuggel arbeiten Mensch, Tier und Technik erfolgreich zusammen. Die Hundestaffel die Hauptzollamtes Frankfurt am Main verfügt aktu-ell über 31 Hundeteams. Darunter sind 24 Hunde, die nach Rauschgift suchen, ein reiner Bargeldspürhund, drei Artenschutzspürhunde sowie drei kombinierte Tabak und Bargeldspür-hunde.

Bei 5.139 Aufgriffen im Post, -Fracht-, und Reiseverkehr wurden im Jahr 2019 beim Haupt-zollamt Frankfurt am Main insgesamt 7.280 Kilogramm Drogen im Wert von rund 61 Millionen Euro aus dem Verkehr gezogen. Darunter waren: 4.500 Kilogramm Khat, 142 Kilogramm Ko-kain, 351 Kilogramm synthetische Drogen (z.B. Amphetamin, Ecstasy), 24 Kilogramm Hero-in, 112 Kilogramm Haschisch und Marihuana, sowie 2.284 Kilogramm sonstige Rauschgifte. Darüber hinaus wurden betäubungsmittelhaltige Arzneimittel, sowie vier Kilogramm Grund-stoffe zur Drogenherstellung beschlagnahmt. Fast 90 Prozent der Sicherstellungen entfallen dabei auf die Zollkontrolle von E-commerce Sendungen im Internationalen Postzentrum.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufund-familie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere

