Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Frankfurter Flughafenzoll im Einsatz für den Artenschutz- Tabletten mit Bestandteilen vom Moschustier beschlagnahmt

Frankfurt am Main (ots)

Bei der Kontrolle einer privaten Kuriersendung aus China beschlagnahmte der Zoll am Frankfurter Flughafen am 17. April 360 Globuli Tabletten. Laut Aufschrift auf der Verpackung wurden bei deren Herstellung Bestandteile des artengeschützten Moschustieres verwendet. Die Kuriersendung mit Aufschrift "Chinesische Medikamente" war an eine Privatperson in Deutschland adressiert. Die notwendigen artenschutzrechtlichen Dokumente waren der Sendung nicht beigefügt. Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main: "Moschustiere sind hirschartige, kleine Paarhufer mit Verbreitungsgebiet in Mittel- und Ostasien. Ihr Bestand ist durch Wilderei und illegalen Handel stark gefährdet. Die sehr begehrten Duftdrüsen der männlichen Tiere werden in über 400 verschiedenen Medikamenten der traditionellen chinesischen Medizin verwendet. Auch wenn es sich wie hier um eine Sendung von privat an privat handelt, geht das nicht ohne Genehmigung." Verstöße gegen die Artenschutzbestimmungen können Geldbußen bis zu 50.000 Euro oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren nach sich ziehen.

