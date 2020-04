Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen entdeckt 3300 Gramm Ephedrin - versteckt in sechs Schachbrettern

Frankfurt am Main (ots)

Am 16. März kontrollierten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main eine Postsendung aus Indien und stellten darin sechs Schachbretter mit den dazugehörigen Figuren fest. Auf dem Röntgenbild der Bretter waren Unregelmäßigkeiten zu erkennen, weshalb die Schachbretter geöffnet wurden. Zum Vorschein kam jeweils ein Kunststoffbehältnis mit einem weißen Pulver. Die durchgeführte physikalische Untersuchung erbrachte das Ergebnis, dass es sich bei dem Pulver um Ephedrin handelte. "Dieser Stoff ist zum einen zwar in Arzneimitteln enthalten, wird allerdings auch missbräuchlich zur Herstellung von Crystal Meth verwendet. Daher unterliegt Ephedrin als erfasster Grundstoff den Überwachungsbestimmungen des Grundstoffüberwachungsgesetzes. Man hätte mit dieser Menge fast drei Kilogramm Crystal Meth herstelle können", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frank-furt am Main. Insgesamt waren in den Schachbrettern 3.300 Gramm des Stoffes verbaut worden.

Aus ermittlungstaktischen Gründen konnte der Sachverhalt erst jetzt veröffentlicht werden.

