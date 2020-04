Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Das Hauptzollamt Frankfurt am Main informiert - telefonischer Infotag für Ausbildung und Studium

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Telefonischer Zoll-Infotag geht am 09.04.2020 in die zweite Runde.

Am 09.04.2020 veranstaltet das Hauptzollamt Frankfurt am Main für Schülerinnen und Schüler einen zweiten Infotag in neuer Form: Am Donnerstag stehen die Ausbildungsexperten zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr für alle Fragen rund um das Thema Ausbildung und Studium beim Zoll telefonisch zur Verfügung. "Leider besteht momentan keine Möglichkeit für persönliche Beratungsgespräche und Infoveranstaltungen zum Thema Ausbildung beim Zoll. Trotzdem sind wir natürlich auch weiterhin auf der Suche nach potenziellen Nachwuchskräften für die Unterstützung in unserem Team und hoffen auf diesem Wege einige Fragen beantworten zu können.", so Lena Drechsel, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. Die Zöllnerinnen freuen sich über viele Anrufe von Interessierten unter der Nummer 069 690 30453. Zudem stehen sie gerne auch per E-Mail unter: nachwuchswerbung.hza-ffm@zoll.bund.de für Fragen zur Verfügung.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Frankfurt am Main

Lena Drechsel

Telefon: + 49 (0) 69 - 690 - 30453

E-Mail: presse.hza-ffm@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell