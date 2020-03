Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen überführt Körperschmuggler mit 100 Gramm Kokain im Bauch

Frankfurt am Main (ots)

Am 13. März kontrollierten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main Reisende eines Fluges aus Bogota/Kolumbien. Die Kontrolle des Koffers eines Reisenden ergab zu-nächst Hinweise auf mitgeführte Drogen, da ein Rauschgiftspürhund das Gepäckstück ange-zeigt hatte. Außerdem reagierte ein durchgeführter Rauschgiftschnelltest positiv auf Kokain. Im Koffer selbst war kein Rauschgift enthalten. Jedoch fanden die Beamten bei der Kontrolle des Kofferbesitzers heraus, dass dieser Rauschgift im Körper transportierte. Die körperliche Untersuchung in einem Krankenhaus ergab, dass sich im Magen-Darm-Trakt des 45- jährige Mannes insgesamt 67 Behältnisse mit insgesamt 100 Gramm Kokain in hochreiner Form be-fanden. "Die Menge, die die Person hier geschluckt hatte, war zwar im Vergleich nicht so groß, dennoch bestand auch hier Lebensgefahr, wenn nur ein Behältnis aufgeplatzt wäre", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Die Ermittlungen dauern an. Der Schwarzmarktwert des Kokains beträgt insgesamt ca. 3.750,- Euro.

