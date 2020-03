HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen stellt 20.000 amphetaminhaltige Tabletten "Ecstasy" sicher Die Drogen waren als Dekosteine getarnt

Hauptzollamt Frankfurt am Main

Zoll am Frankfurter Flughafen stellt 20.000 amphetaminhaltige Tabletten "Ecstasy" sicher Die Drogen waren als Dekosteine getarnt

Frankfurt am Main

Am 04. Februar kontrollierten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main verschiedene Postsendungen. Auf dem Röntgenbild eines Paketes aus Luxemburg waren Unregelmäßigkeiten zu erkennen. Lt. Beschriftung sollte es sich bei dem Inhalt um Dekosteine für Aquarien handeln. Die Beamten öffneten daraufhin das Paket und stellten insgesamt 70 klei-ne Tüten fest, von denen allerdings nur 20 wirklich Dekosteine enthielten. In den anderen 50 fanden die Beamten insgesamt 20.000 Tabletten. Der daran durchgeführte Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamin. Die Tabletten hatten einen Schwarzmarktwert von circa 154.000,- Euro. "Amphetamin ist eine vollsynthetisch hergestellte Droge, die in Tablettenform in der Partyszene als Ecstasy bezeichnet wird. Handel und Besitz unterliegen den Vorschriften des Betäubungsmittelgesetzes", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

