HZA-F: Hohe Auszeichnung der Weltzollorganisation für Kolleginnen und Kollegen des Zolls in Frankfurt am Main

Der Internationale Tag des Zolls am 26. Januar war dieses Jahr dem Beitrag des Zolls zu einer nachhaltigen Zukunft gewidmet und stand unter dem Motto "Der Zoll fördert die Nachhaltigkeit für Menschen, Wohlstand und den Planeten". Auch der Zoll in Frankfurt am Main leistet durch seine Kontrollen und Ermittlungen diesbezüglich einen großen Beitrag. Daher wurde im Rahmen einer Feierstunde am 28. Januar dem Artenschutzspürhundeteam des Hauptzollamtes Frankfurt am Main für ihre zahlreichen Funde von tierischen Produkten ein Zertifikat der Weltzollorganisation von der Präsidentin der Generalzolldirektion, Colette Hercher, überreicht. Ebenfalls ein solches Zertifikat erhielt ein Team des Zollfahndungsamtes Frankfurt am Main für seine schlagkräftige Strafverfolgung im Bereich Rauschgiftkriminalität und Artenschutz.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

