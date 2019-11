Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen verhindert mutmaßlichen Schmuggel eines hochwertigen Fingerrings

Frankfurt am Main (ots)

Am 25. Oktober kontrollierte der Zoll am Frankfurter Flughafen das Gepäck eines Reisenden, der bei seiner Einreise aus Südafrika dieses durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren transportieren wollte. Die Frage nach mitgebrachten anmeldepflichtigen Waren hatte dieser zunächst verneint. Bei der genaueren Überprüfung fanden die Beamtinnen und Beamten eine leere, für Schmuck übliche Papiertüte in der Umhängetasche des Passagiers. Auf Nachfrage, was sich denn ursprünglich in dieser Papiertasche befunden hat, holte der Mann aus der selben Tasche unter der Kleidung ein Etui mit einem augenscheinlich hochpreisigen Ring hervor. Gemäß der mitgeführten Rechnungskopie hatte dieser einen Wert von ca. 7.000,- Euro.

Gegen den mutmaßlichen Schmuggler wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der verhinderte Steuerschaden beträgt 1.548,- Euro.

Zusatzinformation: Bei der Rückreise mit dem Flugzeug aus einem Drittland haben Reisende die Wahl zwischen dem grünen und dem roten Ausgang. Der grüne ist zu benutzen, wenn ausschließlich Waren für den persönlichen Bedarf innerhalb der Höchstmengen und Wertgrenzen mitgebracht werden. Der rote, wenn sich darüber hinausgehende Waren oder solche, die nicht ausschließlich privat genutzt werden, im Gepäck befinden. Denn diese sind beim Zoll anzumelden. Nähere Informationen hierzu sind auf der Internetseite www.zoll.de bzw. in der App "Zoll und Reise" zu finden. Die Nichteinhaltung von Zollvorschriften kann verschiedene Folgen nach sich zie-hen. Besonders im Reiseverkehr müssen häufig Zolldelikte wie z.B. Nicht- oder Falschanmeldung durch Reisende in Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geahndet werden. Im Jahr 2018 wurden beim Hauptzollamt Frankfurt am Main insgesamt 1.225 Steuerstrafverfahren gegen Reisende eingeleitet und ein Steuerschaden von 1,2 Millionen Euro verhindert.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Frankfurt am Main

Stabsstelle Kommunikation

Isabell Gillmann

Telefon: 069 / 690-74189

E-Mail: presse.hza-ffm@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell