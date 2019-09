Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Finanzkontrolle Schwarzarbeit überprüft Gastronomiebetriebe in Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Am 19. September führte die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Frankfurt am Main eine Prüfung nach dem Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz in drei Frankfurter Gastronomiebetrieben durch. Die Auswahl der Prüfobjekte erfolgte verdachtslos.

Insgesamt wurden neun Personen geprüft, wobei sich bei zwei Arbeitgebern Anhaltspunkte für Beitragsvorenthaltung und in einem Fall der Verdacht auf Leistungsmissbrauch ergaben. In allen Verdachtsfällen dauern die Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit noch an.

Bei einer weiteren Person serbischer Staatsangehörigkeit ergab sich der Verdacht der illegalen Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Die beim Arbeiten angetroffene Person konnte lediglich ein Touristenvisum vorweisen, welcher nicht zur Arbeitsaufnahme berechtigt. Die Person wurde wegen illegalen Aufenthalts vorläufig festgenommen. Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ermittelt auch gegen den Arbeitgeber.

" Auf den Punkt gebracht, kämpfen wir in erster Linie gegen die Untergrabung des Sozialsystems", so Christine Straß, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. "Unsere Finanzkontrolle Schwarzarbeit führte im Jahr 2018 umfangreiche Prüfungen bei 328 Arbeitgebern durch. Die Schadensumme im Rahmen der straf-und bußgeldrechtlichen Ermittlungen belief sich -auf alle geprüften Branchen bezogen- auf 24,2 Millionen Euro. Das ist Geld, das eigentlich Kranken, Rentnern, Kindern und sozial Bedürftigen zugutekommen sollte ", berichtet Straß.

Zusatzinformation Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

