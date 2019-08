Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: 148 Nachwuchskräfte für das Hauptzollamt Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots)

Der Leiter des Hauptzollamtes Frankfurt am Main, Regierungsdirektor Markus Tönsgerlemann, begrüßte am 01. August 148 Nachwuchskräfte im Rahmen einer feierlichen Zeremonie: "Ich freue mich sehr, Sie als unsere neuen Kolleginnen und Kollegen willkommen zu heißen. Sie haben sich einen interessanten, vielfältigen und krisensicheren Arbeitsplatz ausgewählt. Nach bestandener Laufbahnprüfung werden Sie uns eine große Hilfe bei der Erledigung unserer täglichen Arbeit sein. Ganz besonders freue ich mich auch, dass so viele Familienangehörige heute hier sind."

Beim Hauptzollamt Frankfurt am Main starten 120 Anwärterinnen und Anwärter ihre zweijährige Ausbildung in der Laufbahn des mittleren Dienstes, und 28 beginnen ihr dreijähriges duales Studium in der Laufbahn des gehobenen Dienstes.

Bundesweit sind rund 39.000 Zöllerinnen und Zöllner in vielen unterschiedlichen Bereichen der Zollverwaltung eingesetzt. Dieses breite Spektrum der beruflichen Tätigkeiten ermöglicht eine individuelle Beschäftigung nach den jeweilgen Interessen. Für eine Einstellung zum 01. August 2020 können sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber noch bis zum 30. September 2019 bewerben. Die Zollverwaltung bietet auch den dualen Studiengang der "Verwaltungsinformatik" an. Dieser dauert drei Jahre. Bewerbungsschluß ist auch hier der 30. September 2019.

Ausführliche Informationen zur Bewerbung, Einstellung und Ausbildung beim Zoll finden Sie auf unserer Website www.zoll.de in der Rubrik "Beruf und Karriere" im Bereich "Ausbildung" oder auf www.talent-im-einsatz.de. Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

