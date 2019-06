HZA-F: - Update: Fotos mit der letzten Veröffentlichung (Gürtelschnalle, Armbinde mit Hakenkreuz) sind nicht zur Veröffentlichung freigegeben! - Zoll findet Waren mit verfassungsfeindlichen Symbolen

Hauptzollamt Frankfurt am Main

Zoll findet Waren mit verfassungsfeindlichen Symbolen

Frankfurt am Main

21 verschiedene Waren, welche verfassungsfeindliche Symbole abbildeten entdeckten Beamte des Hauptzollamtes Frankfurt am Main in einer Frachtsendung am Frankfurter Flughafen.

Bei der Kontrolle einer Frachtsendung am 20.05.2019 fanden Zöllner 21 Waren, da-runter Soldbücher, Knöpfe, Jacken und Hosen im Uniformstil, Gürtel, Abzeichen und eine Armbinde, welche rechtsextreme Symbole abbildeten. Die verschiedenen Artikel waren unter anderem mit Hakenkreuzen, SS-Zeichen, und dem Reichsadler bestickt.

Gegen den in Deutschland ansässigen Empfänger wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet und die gesamte Sendung sichergestellt.

