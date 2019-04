Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Auszeichnung für Frankfurter Flughafenzöllnerin

Frankfurt am Main (ots)

Die Zolloberinspektorin Lesja Garcia arbeitet seit 2008 beim Hauptzollamt Frankfurt am Main. "Es gibt immer neue Herausforderungen, kein Tag ist wie der andere", erzählt die 33-jährige. "Dass ich mein Büro am Flughafen habe und auch viele Berührungspunkte mit dem Reiseverkehr, gefällt mir besonders." Neben ihren täglichen Aufgaben gehört sie auch der ICARUS-Kontaktgruppe an. Bei dieser Arbeitsgruppe handelt es sich um eine Plattform unter Leitung der EU-Kommission, die Zollbeamtinnen und Zollbeamten von großen Flughafenzollstellen innerhalb der Europäischen Union die Möglichkeit zum praktischen Erfahrungsaustausch gibt. In der ICARUS-Kontaktgruppe sind derzeit elf Flughafenzollstellen vertreten: Amsterdam, Brüssel, Lissabon, London, Luxemburg, Madrid, Paris, Prag, Rom, Sofia und Frankfurt am Main. Die Sitzungen der Arbeitsgruppe finden halbjährlich bei der EU-Kommission in Belgien und den jeweiligen Mitgliedsstaaten statt.

Albrecht Vieth, Leiter des Hauptzollamtes Frankfurt am Main, gratulierte der engagierten Zöllnerin am 14. März 2019 zur Auszeichnung der Weltzollorganisation und übergab ihr das verliehene Zertifikat. "Ich freue mich sehr, dass einer ebenso jungen wie kompetenten Kollegin eine solche Auszeichnung der Weltzollorganisation verliehen wurde", so Vieth.

Zusatzinformation: Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

