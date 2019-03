Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen deckt Schmuggel von 45.000 Zigaretten im Reiseverkehr auf

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Am 25. März kontrollierten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main drei Koffer eines Reisenden, der bei seiner Einreise aus dem Senegal diese durch den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren transportieren wollte. Eine Anmeldung beim Zoll hatte er nicht vorgenommen. Eine durchgeführte Röntgenkontrolle aller Gepäckstücke ergab, dass diese wahrscheinlich nur Zigaretten enthielten. Nach dem Öffnen wurde der Verdacht der Zöllnerinnen und Zöllner bestätigt. Der Reisende hatte keine persönlichen Gegenstände dabei. "Die Auszählung ergab eine Menge von insgesamt 45.000 Zigaretten der Marke Marlboro. Gegen den mutmaßlich gewerblichen Schmuggler wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet, und die Ziga-retten als Beweismittel sichergestellt" so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Der verhinderte Steuerschaden beträgt 14.884,63 Euro.

Zusatzinformation: Die Nichteinhaltung von Zollvorschriften zieht Folgen nach sich. Besonders im Reiseverkehr müssen häufig Zolldelikte z.B. Nicht- oder Falschanmeldung durch Reisende in Steuerstraf- und Bußgeldverfahren geahndet werden. 1.532 Steuerstraf-verfahren gegen Reisende wurden im Jahr 2017 beim Hauptzollamt Frankfurt am Main eingeleitet, ein Steuerschaden von 957.178 Euro verhindert. Sehr häufig waren auch Zigaretten und Wasserpfeifentabak im Reiseverkehr nicht angemeldet worden. Dabei betrug der vom Zoll verhinderte Steuerschaden insgesamt 237.582 Euro. Bei zahlreichen Schmuggelfällen von Tabakwaren bestand aufgrund der Tatumstände und Schmuggelrouten der Verdacht auf organisierten, bandenmäßigen Zigarettenhandel.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Frankfurt am Main

Stabsstelle Kommunikation

Isabell Gillmann

Telefon: 069 / 690-74189

E-Mail: prese.hza-ffm@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell