Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen findet knapp 20 Kilogramm hochwertige Trüffel im Reiseverkehr

Frankfurt am Main (ots)

Rund 20 Kilogramm weiße Trüffel entdeckten Zollbedienstete in der letzten Woche bei der Kontrolle eines Fluges aus Doha/Katar.

Am 22. Februar kontrollierten Bedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main das Gepäck von Reisenden eines Fluges aus Doha/Katar. Ein Ehepaar, welches den grünen Ausgang für anmeldefreie Waren passieren wollte, führte mehrere Koffer und Kisten mit sich. Auf Befragen der Zöllner gaben die Reisenden an, dass sie keine anmeldepflichtigen Waren mit sich führen würden. Beim Öffnen der Gepäckstücke entdeckten die Beamten jeodch mehrere Kisten, gefüllt mit insgesamt knapp 20 Kilogramm weißen Trüffeln. Die Reisenden erklärten, dass Sie die Trüffel für die in Deutschland lebende Verwandtschaft mitbringen würden. Lena Drechsel, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main erklärt: "Da die Reisenden die teuren Pilze im Wert von ca. 30.000 Euro nicht beim Zoll angemeldet hatten, wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Der verhinderte Steuerschaden beträgt rund 4.200 Euro."

Zusatzinformation (quelle: wikipedia.de) Trüffel sind unterirdische Schlauchpilze, die immer in Symbiose mit bestimmten Baum- oder Straucharten leben und von Hunden oder Schweinen erschnüffelt wer-den. Die Weiße Trüffel gehört zu den teuersten Lebensmitteln weltweit. Sie wird meist roh in hauchdünnen, über die Speisen gehobelten Scheiben serviert. Ihr Aroma wird mit einem intensiven Geruch nach Knoblauch, Schalotten und Weichkäse beschrieben.

