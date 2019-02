Hauptzollamt Frankfurt am Main

HZA-F: Bargeldspürhündin "Aki" findet 10.775,- Euro bei Reisendem

Bild-Infos

Download

Frankfurt am Main (ots)

Am 24. Januar kontrollierten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main Reisen-de, die auf ihren Abflug nach China warteten. Mit dabei war auch Bargeldspürhündin "Aki". Beim Absuchen der Passagiere zeigte sie plötzlich Interesse an der Umhängetasche eines allein reisenden Mannes. Sie setze sich vor den Mann und zeigte mit ihrer Nase auf das Gepäckstück. Die Beamtinnen und Beamten ließen sich die Tasche öffnen und stellten darin einige Euro-scheine fest. "Insgesamt wurden 10.775,- Euro bei dem Reisenden festgestellt. Bei der Ausreise nach China hätte er diesen Betrag bei uns anmelden müssen. Die Anmeldepflicht gilt ab einem Betrag von 10.000,- Euro. "Aki" hat hier ihre feine Nase mal wieder unter Beweis gestellt", so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Zusatzinformation: Europaweit sind Drittlandsreisende verpflichtet, Barmittel ab 10.000 Euro bei der Ein- oder Ausreise in die bzw. aus der Europäischen Union anzumelden. In 2017 meldeten beim Hauptzollamt Frankfurt am Main in 5.220 Fällen Reisende ihre Barmittel mit rund 208 Millio-nen Euro legal an. 1.529 Mal wurden Verstöße gegen die Anmeldepflicht festgestellt, mit rund 29 Millionen Euro. In 90 Fällen wurde ein Clearingverfahren eingeleitet.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufund-familie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Frankfurt am Main

Stabsstelle Kommunikation

Isabell Gillmann

Telefon: 069 / 690-74189

E-Mail: presse.hza-ffm@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell