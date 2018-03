HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen stellt 109.300 Zigaretten im Reiseverkehr fest

Frankfurt am Main (ots) - Am 26. Februar kontrollierten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main das Gepäck von Reisenden aus Afrika. Dabei fielen ihnen vier Frauen auf, welche sich augenscheinlich sehr abmühten, ihre Koffer und Taschen zum grünen Ausgang für anmeldefreie Waren zu bewegen. Die Beamten vermuteten daher, dass die Gepäckstücke außergewöhnlich schwer sind und sich somit möglicherweise mehr als nur normales Reisegepäck darin befinden könnte. Sie ließen daher die Taschen und Koffer von den vier Reisenden öffnen und stellten in jedem Packstück mehrere Stangen Zigaretten fest. Insgesamt handelte es sich um 109.300 Zigaretten verschiedener Marken. Der verhinderte Tabaksteuerschaden beträgt 19.667,53 Euro.

"Eine so große Menge an Zigaretten ist nicht alltäglich. Gegen die Reisenden wird nun wegen versuchter Steuerhinterziehung ermittelt. Die Zigaretten wurden sicher-gestellt. Sie werden nach Abschluss des Verfahrens ordnungsgemäß vernichtet" so Isabell Gillmann, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

