HZA-F: Zoll am Frankfurter Flughafen stellt 14 versteckte Schweizer Uhren im Reiseverkehr sicher

Frankfurt am Main (ots) - Am 01. November kontrollierten Zollbedienstete des Hauptzollamtes Frankfurt am Main Reisende eines Fluges aus Hong Kong. Ein 32- jähriger Passagier beantragte die Zollabfertigung verschiedener Schmuckwaren. Nach erfolgter Abfertigung wurde er befragt, ob er weitere Waren anzumelden hätte. Dies verneinte der Reisende. In einem seiner Koffer befanden sich jedoch leere Boxen für Luxusuhren. Auf Befragen gab der Reisende an, dass er regelmäßig mit leeren Uhrenboxen verreisen würde. Daraufhin kontrollierten die Zollbeamten das übrige Gepäck sowie die Oberbekleidung des Reisenden. In seiner Jacke fanden sie dann die 14 hochwertigen Armbanduhren, die in der Innentasche und den beiden Außentaschen versteckt waren. Der Wert der Schweizer Uhren beträgt insgesamt über 200.000 Euro. Der so verhinderte Steuerschaden beträgt fast 37.000,- Euro.

"Die steuerliche Freimenge an Waren beträgt für Reisende über 17 Jahren aus dem Drittland 430 Euro, wenn sie für den privaten Gebrauch eingeführt werden. Dieser Wert wurde hier weit überschritten, und es handelte sich mutmaßlich um eine gewerbliche Einfuhr, da der Reisende Schmuckhändler von Beruf ist. "Da gibt es keine Freimengen. Gegen den Mann wird wegen versuchter Steuerhinterziehung ermittelt, die Uhren wurden als Beweismittel sichergestellt", so Markus Becker, Pressesprecher beim Hauptzollamt Frankfurt am Main.

Das Hauptzollamt Frankfurt am Main ist zertifizierter Arbeitgeber nach dem audit "berufundfamilie". Wir bieten Ausbildungsplätze an. Näheres unter www.zoll.de - Beruf und Karriere.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Frankfurt am Main

Stabsstelle Kommunikation

Markus Becker

Telefon: 069 690-30453

E-Mail: presse.hza-ffm@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell