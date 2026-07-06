Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Änderung der Telefonnummern beim Hauptzollamt Erfurt

Erfurt/Annaberg-Buchholz/Chemnitz/Eisenach/Gera/Jena/Nordhausen/Nossen/Plauen/ Reichenbach/Suhl/Zwickau (ots)

Am 8. Juli 2026 werden die bisherigen Telefonnummern an allen Dienststellen des Hauptzollamtes Erfurt in Thüringen und Südwestsachsen geändert.

Die Bediensteten des Hauptzollamtes Erfurt im Behördenzentrum des Bundes "Am Steigerwald" erhalten zukünftig eine vierstellige Durchwahl. Die Zentrale ist weiterhin unter 0361 60176-0 erreichbar.

Die Bediensteten der übrigen Dienststellen werden ebenfalls mit einer vierstelligen Durchwahl über die Rufnummergasse 0361 60176-xxxx erreichbar sein, für eine kurze Übergangszeit aber auch parallel über die bisherigen Ortsrufnummern.

Die Pressestelle des Hauptzollamtes Erfurt ist zukünftig unter der Telefonnummer 0361 60176-7000 zu erreichen, das Hinweistelefon der Finanzkontrolle Schwarzarbeit unter der Telefonnummer 0361 60176-5555.

Durch die Umstellung der Telefonanlage wird die telefonische Erreichbarkeit am 8. Juli 2026 eingeschränkt sein. Die E-Mail-Kommunikation ist hiervon nicht betroffen (E-Mail-Adresse des Hauptzollamtes Erfurt: poststelle.hza-erfurt@zoll.bund.de).

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