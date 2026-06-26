HZA-EF: Tag der offenen Tür in der Zollschule Erfurt am 27. Juni 2026 fällt aus
Erfurt (ots)
Der Tag der offenen Tür in der Zollschule Erfurt wird am Samstag, 27. Juni 2026, aufgrund der Wetterbedingungen nicht stattfinden.
Die geplante Veranstaltung unter dem Motto "Wir sind der Zoll" wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Ein genauer Termin steht noch nicht fest.
Rückfragen bitte an:
Hauptzollamt Erfurt
Carlito Klaus
Telefon: 0361 60176-109
E-Mail: presse.hza-erfurt@zoll.bund.de
www.zoll.de
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