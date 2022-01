Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll stoppt Zigarettenschmuggel am Erfurter Kreuz

Erfurt (ots)

Zöllnerinnen und Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Erfurt zogen am Freitag kurz nach 0 Uhr auf der A4 am Erfurter Kreuz, Fahrtrichtung Frankfurt/Main, einen in Polen zugelassenen PKW aus dem fließenden Verkehr und kontrollierten diesen nach mitgeführten Waren. Während der Zollkontrolle stellten sie im Fahrzeug sowie im Reisegepäck insgesamt 29.200 Stück unversteuerte Zigaretten fest. 26.080 Zigaretten waren in der Reserveradmulde im Kofferraum und 1.080 Stück im Kardantunnel unter dem Schalthebel versteckt. Weitere Zigaretten befanden sich in Koffern, in einer Reisetasche und im Handschuhfach des Fahrzeuges. Bei den Insassen handelte es sich um zwei georgische Staatsangehörigen im Alter von 36 und 24 Jahren, die laut eigenen Angaben nach Frankreich unterwegs waren. Der verhinderte Steuerschaden beträgt rund 5.000 Euro. Gegen die beiden mutmaßlichen Täter wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Sie konnten nach Kontrollende ihre Reise fortsetzen. Die Schmuggelzigaretten wurden beschlagnahmt und werden nach Verfahrensende vernichtet. Das Zollfahndungsamt Dresden hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Diese dauern noch an.

