Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zollhund Dorax erschnüffelt über 10 Gramm Marihuana

Bild-Infos

Download

Erfurt (ots)

Gleich zweimal wurden Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt mit Unterstützung des Zollhundes Dorax in einem aus Polen kommenden Pkw fündig. Insgesamt 10,6 Gramm Marihuana entdeckten die Beamten bei der Kontrolle auf dem Rastplatz Altenburger Land auf der BAB 4 in Fahrtrichtung Frankfurt am Main.

Am Nachmittag des 6. Oktober unterzogen Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt auf der BAB 4 einen Pkw mit polnischer Zulassung einer eingehenden Kontrolle mit Unterstützung des Zollhundes Dorax. Auf Befragen der Beamten gaben die beiden Insassen an, auf dem Weg nach Rheinland-Pfalz zu sein, um dort einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Den richtigen Riecher bewies während der Kontrolle Dorax, der an einer Jacke im Kofferraum des Wagens besonders aufmerksam wurde. Die Beamten entdeckten bei der eingehenden Kontrolle 7,8 Gramm Marihuana im Kleidungsstück. Nachdem ein beim 21-jährigen Beifahrer durchgeführter Drogenschnelltest positiv auf Marihuana verlief, wurde erneut Dorax Hilfe angefordert und das nicht ohne Erfolg. Er zeigte im unteren Bereich des Oberkörpers des Mannes an. Eine daraufhin durchgeführte körperliche Durchsuchung beförderte weitere 2,8 Gramm der Droge ans Tageslicht. Versteckt hatte er diese in seiner Unterhose. Er räumte ein, dass auch die Jacke ihm gehöre. Gegen den 21-jährigen Mann wurde vor Ort ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet und die insgesamt 10,6 Gramm der illegalen Substanz sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Erfurt

Jessica Weigand

Telefon: 0361-60176-117

E-Mail: presse.hza-erfurt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell