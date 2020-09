Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Crystal

Erfurt/Breitenbrunn (Erzgebirge) (ots)

Bei einer Zollkontrolle am Montag beschlagnahmten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Chemnitz gegen 11:30 Uhr bei einem 36-jährigen Mann aus Zwickau über 10 Gramm Crystal. Der mutmaßliche Täter, der zuvor aus der Tschechischen Republik wieder in die Bundesrepublik Deutschland eingereist war, wurde am Bahnhof in Breitenbrunn kontrolliert. Das Crystal hatte er am Körper versteckt und befand sich in einem Cliptütchen. Wegen des Verdachts der ungenehmigten Einfuhr von Betäubungsmittel leiteten die Beamten ein Strafverfahren gegen den mutmaßlichen Täter ein. Nach der Zollkontrolle konnte er seine Reise fortsetzen.

