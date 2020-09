Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Erfurter Zöllner verhindern Einfuhrschmuggel

Erfurt (ots)

Die Tatsache, dass er für die Zulassung seines aus Russland stammenden Bentleys eine Bescheinigung der Zollbehörden brauchte, kam einen Mann nunmehr teuer zu stehen. Insgesamt mehr als 12.000 Euro an Zollgebühren wurden für die Einfuhr des Wagens fällig.

Ein Käufer eines in Russland zugelassenen Bentleys Flying Spur wurde am 2. September beim Zollamt Am Flughafen Erfurt vorstellig, da er für die Zulassung des Fahrzeuges in Deutschland eine Unbedenklichkeitsbescheinigung benötigte. Bei der Prüfung des Sachverhaltes stellten die Zöllner fest, dass noch Einfuhrabgaben in Höhe von rund 12.492 Euro zu entrichten sind. Der vorherige Fahrzeugbesitzer war nach Angaben des Käufers mit dem Fahrzeug in Deutschland unterwegs. Auf Grund eines Motorschadens habe er sich kurzerhand entschlossen, das Fahrzeug in Deutschland zu verkaufen. Da das Fahrzeug damit in den hiesigen Wirtschaftskreislauf eingegangen ist, hätte das Fahrzeug vor dem Verkauf zollrechtlich abgefertigt werden müssen.

