Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Amphetamin -Rauschgiftspürhund Hera gibt entscheidenden Hinweis-

Erfurt/Plauen (ots)

Bei einer Zollkontrolle beschlagnahmten Zöllner der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen am 2. September rund 17 Gramm Amphetamin. Gegen 0:30 Uhr wurden die Zöllner auf der A72 bei Plauen auf einen in Polen zugelassenen Kleintransporter aufmerksam, der in Fahrtrichtung Hof unterwegs war. Zum Zwecke einer Kontrolle zogen die Beamten das Fahrzeug aus dem fließenden Verkehr. Die beiden Insassen, zwei polnische Staatsangehörige im Alter von 23 und 35 Jahre gaben an, keine verbotenen Substanzen mit sich zu führen. Unter Einsatz des Rauschgiftspürhundes Hera, ein 4-jähriger Herder, stellten die Zöllner bei dem Beifahrer während der Kontrolle rund 17 Gramm Amphetamin sicher. Er hatte das Rauschgift, das in einem Cliptütchen verpackt war, am Körper versteckt. Gegen den mutmaßlichen Täter leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der ungenehmigten Einfuhr von Betäubungsmittel ein. Das Rauschgift wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Erfurt

Pressesprecher

Holger Giersberg

Telefon: 0361-60176-109

E-Mail: presse.hza-erfurt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell