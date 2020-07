Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zöllner stellen 38 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak sicher

Erfurt (ots)

Bei der Kontrolle eines Tabakwarenhandels in Chemnitz entdeckten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt 38 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak.

Am Mittwochnachmittag kontrollierten Beamte des Hauptzollamtes Erfurt einen Tabakwarenhandel in Chemnitz. Ziel der Kontrolle war festzustellen, ob in dem Geschäft unversteuerte Tabakwaren vorgehalten werden. Der angetroffene 36-jährige Geschäftsführer kam ohne Zögern der Bitte der Beamten nach, die im Laden und in den angrenzenden Lagerräumen befindlichen Tabakwaren zur Prüfung vorzulegen. In den Lagerräumen entdeckten die Zöllner schließlich an verschiedenen Stellen insgesamt 38 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak. Auf Befragen der Beamten gab der Mann an, dass er sich nicht erklären könne, weshalb keine Steuerzeichen angebracht seien. Ursprung des Tabaks waren laut Verpackungsaufschrift die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Wert des Wasserpfeifentabaks beläuft sich auf ca. 3.200 bis 3.600 Euro.

Da neben den Großverpackungen auch kleinere, bereits abgefüllte Dosen ohne Aufschrift festgestellt werden konnten, lag der Verdacht nahe, dass diese zudem weiterverkauft werden sollten. Aufgrund dessen wurde gegen den Tabakwarenverkäufer wegen des Verdachts der Steuerhehlerei ein Strafverfahren eingeleitet. Der Wasserpfeifentabak wurde sichergestellt.

