HZA-EF: Zollservicepunkt Gera zieht um

Ab Donnerstag, den 2. Juli, ist der Zollservicepunkt Gera in der Vogtlandstraße 8 in 07549 Gera zu erreichen. Die Öffnungszeiten sowie die Telefonnummer (0365/ 516188-20) bleiben auch in der neuen Liegenschaft unverändert. Der Dienstbetrieb wird während des Umzugs aufrechterhalten. Der Zollservicepunkt Gera wird am 30. Juni zum letzten Mal in der Carl-Zeiss-Straße 2 in 07552 Gera geöffnet haben. "Sofern es temporär zu Einschränkungen der telefonischen Erreichbarkeit des Zollservicepunkts Gera kommen sollte, bitten wir die Beteiligten, sich an das Zollamt Jena unter der Telefonnummer 03641/ 280210 zu wenden", teilte eine Sprecherin des Hauptzollamts Erfurt mit. "Der Umzug wurde notwendig, da die Liegenschaft in der Carl-Zeiss-Straße 2 nicht barrierefrei und dementsprechend nicht mehr zeitgemäß war", so die Sprecherin weiter.

Der Zollservicepunkt Gera ist unter anderem Anlaufstelle für KfZ-Steuerangelegenheiten. Empfänger von Postsendungen aus nicht EU-Staaten können hier die Abfertigung ihrer Postsendung beantragen, sofern dies nicht durch die Deutsche Post schon geschieht.

Zusatzinformation: Öffnungszeiten des Zollservicepunkts Gera

Öffnungszeiten allgemein: Montag 10:00 - 15:00 Uhr Dienstag 09:00 - 12:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 12:00 - 15:00 Uhr Freitag 10:00 - 12:00 Uhr

Öffnungszeiten - Abholung von Postsendungen: Montag 10:00 - 15:30 Uhr Dienstag 07:00 - 12:00 Uhr Mittwoch geschlossen Donnerstag 12:00 - 18:00 Uhr Freitag 10:00 - 14:30 Uhr

