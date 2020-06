Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Bauunternehmer erhält wegen Schwarzarbeit 17 Monate auf Bewährung -Schadenssumme beläuft sich auf rund 135 Tsd. Euro-

Erfurt (ots)

Das Amtsgericht Erfurt verurteilte bereits im März dieses Jahres einen 34-jährigen Bauunternehmer aus Erfurt wegen Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 5 Monaten. Die Vollstreckung der Strafe wurde für 2 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Bei Kontrolle der Geschäftsunterlagen stießen Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Erfurt auf Unregelmäßigkeiten bei den Stundenaufzeichnungen in der Firma des 34-jährigen Mannes. Im Ergebnis intensiver Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Erfurt konnte ihm nachgewiesen werden, dass er über einen Zeitraum von zwei Jahren seine Angestellten wesentlich mehr Stunden arbeiten ließ als offiziell angegeben und ihnen dafür die Löhne schwarz auszahlte. Die Stundenaufzeichnungen und die Lohnzettel hatte der Beschuldigte falsch erstellt. Zur Verschleierung der Schwarzlöhne verwendete er unter anderem sogenannte Scheinrechnungen, d.h. Rechnungen für Leistungen, die tatsächlich nie erbracht wurden. Durch die nicht oder nicht im vollen Umfang bei den Sozialkassen angemeldeten Arbeitnehmer verursachte der inzwischen rechtskräftig Verurteilte einen Sozialversicherungsschaden in Höhe von rund 135 Tsd. Euro. Die nicht gezahlten Sozialversicherungsbeiträge sowie die durch die Nichtzahlung entstandenen Säumniszuschläge in Höhe von 45 Tsd. Euro muss er nachzahlen.

