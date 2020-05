Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Hauptzollamt Erfurt - Eingeschränkte Erreichbarkeit am Standort Chemnitz am 25. und 26. Mai 2020

Aufgrund von technischen Umstellungsarbeiten am 25. und 26. Mai ist das Hauptzollamt Erfurt am Standort Chemnitz in der Bornaer Str. 205, 09114 Chemnitz, am Montag, den 25. Mai telefonisch nur sehr eingeschränkt erreichbar. Auskunftssuchende werden gebeten, ihre Anliegen schriftlich per E-Mail an poststelle.hza-erfurt@zoll.bund.de zu richten.

Aus den vorgenannten Gründen ist die Zollabfertigung am Zollamt Chemnitz am Dienstag, den 26. Mai nur bedingt möglich. Es wird gebeten, sich im Vorfeld des Besuchs des Zollamts Chemnitz über die Möglichkeit der Abfertigung unter der Telefonnummer 0371/ 4580-500 zu erkundigen.

