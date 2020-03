Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll berät telefonisch über die Ausbildungs-und Studienmöglichkeiten

Erfurt (ots)

Am Donnerstag, den 26. März 2020 steht das Hauptzollamt Erfurt in der Zeit von 9 bis 15 Uhr telefonisch Rede und Antwort zu den Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten beim Zoll. "Derzeit müssen auf Grund der Coronakrise alle Nachwuchsveranstaltungen abgesagt werden. Dennoch wollen wir den Jugendlichen die Möglichkeit bieten, sich neben den Angeboten im Internet auch direkt an uns zu wenden", teilte eine Sprecherin des Hauptzollamtes Erfurt mit. Ob im Kampf gegen Produktpiraterie, Zigaretten- und Drogenschmuggel, im Einsatz für den Artenschutz oder für die Steuererhebung - der Zoll bietet mit all seinen Aufgaben viel Abwechslung und zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Um zu erfahren, wie die Ausbildung bzw. das Studium abläuft und was einen während und nach der zweijährigen Ausbildung bzw. des dreijährigen dualen Studiums erwartet, stehen Bedienstete beim Hauptzollamt Erfurt am Donnerstag, den 26. März 2020 in der Zeit von 9 bis 15 Uhr telefonisch für alle Fragen rund um den Zoll zur Verfügung. Interessenten erreichen uns unter den Rufnummern 0361/60176 - 109 und 0361/60176 - 117.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Erfurt

Jessica Weigand

Telefon: 0361-60176-117

E-Mail: presse.hza-erfurt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell