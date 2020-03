Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Crystal

Erfurt/Johanngeorgenstadt (ots)

Bei einer Zollkontrolle am Dienstag in 'Johanngeorgenstadt/ Erzgebirgskreis holte ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Zwickau ein Tütchen mit rund 10 Gramm Crystal aus seiner Jackentasche und versuchte es unbemerkt in einem Bach zu "entsorgen". Er wollte sich damit einer Strafverfolgung entziehen. Ein Zöllner beobachtete den Vorgang und holte das Crystal zur Beweissicherung wieder aus dem Bach. Gegen den mutmaßlichen Täter leiteten die Beamten ein Strafverfahren wegen des Verdachts der illegalen Einfuhr von Betäubungsmitteln ein. Das Crystal wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernahm das Zollfahndungsamt Dresden. Diese dauern an.

