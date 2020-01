Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Crystal beschlagnahmt -Fahrer versucht sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen-

Erfurt/Reitzenhain-Erzgebirgskreisreis- (ots)

Bei einer gemeinsamen Kontrolle von Zoll und Bundespolizei in Reitzenhain stellten die Beamten im PKW eines 38-jährigen Mannes aus dem Landkreis Zwickau am 23. Januar gegen 1 Uhr rund 6 Gramm Crystal sicher. Das Crystal befand sich in einem Seitenfach im Kofferraum. Der mutmaßliche Täter versuchte sich durch Flucht der Kontrolle zu entziehen und verursachte dabei einen Unfall. Danach setzte er bis zu seiner Ergreifung seine Flucht zu Fuß fort. Gegen den 38-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Crystal wurde beschlagnahmt. Nach der Zollkontrolle konnte der Mann seine Reise fortsetzen. Die Unfallaufnahme übernahm die Polizeidirektion Chemnitz.

