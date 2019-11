Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt rund 72.000 Zigaretten

Erfurt/Berg (ots)

71.600 Schmuggelzigaretten beschlagnahmten Zöllner des Hauptzollamtes Erfurt bereits am Freitag, den 22. November 2019 bei einer verdachtsunabhängigen Kontrolle eines Kleintransporters in Berg/Bad Steben an der BAB 9. Der 43-jährige bulgarische Fahrer des Transporters war laut eigenen Angaben auf dem Weg von Bulgarien nach Deutschland, als er auf dem Autohof am späten Vormittag von den Beamten kontrolliert wurde. Bei der Überprüfung der Ladefläche mittels einer Röntgenanlage entdeckten die Zöllner die in mehreren Kartons verpackten Zigaretten, versteckt unter der legalen Ladung. Wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung leiteten sie gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren ein und beschlagnahmten die Zigaretten. Zudem muss der Fahrer noch die hinterzogene Tabaksteuern in Höhe von rund 12.000 Euro bezahlen. Das Zollfahndungsamt München übernahm die weiteren Ermittlungen unter der Federführung der Staatsanwaltschaft Hof. Der Fahrer konnte später seine Fahrt fortsetzen.

