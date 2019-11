Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt 20 Gramm Crystal und 7 Gramm Marihuana

Erfurt/ Johanngeorgenstadt (ots)

Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Mannes am 19. November in Johanngeorgenstadt beschlagnahmten Beamte des Hauptzollamtes Erfurt insgesamt sieben Gramm Marihuana und rund 20 Gramm Crystal. Der Beschuldigte reiste auf dem Fahrrad aus der Tschechischen Republik nach Deutschland ein. Im mitgeführten Rucksack konnten bereits drei Gramm Marihuana in einer Kunststoffdose festgestellt werden. Bei einer in der Folge veranlassten körperlichen Durchsuchung stellten die Beamten neben weiteren vier Gramm Marihuana in einer Cliptüte im Innenfutter seiner Jacke, 20 Gramm Crystal sicher, die er aus seiner Hose zog und wegwerfen wollte. Die Beamten beschlagnahmten die Betäubungsmittel und leiteten gegen den Mann ein Strafverfahren ein. Die weiteren Ermittlungen, die noch andauern, führt das Zollfahndungsamt Dresden.

Rückfragen bitte an:



Hauptzollamt Erfurt

Jessica Weigand

Telefon: 0361-60176-117

E-Mail: presse.hza-erfurt@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Erfurt, übermittelt durch news aktuell