HZA-EF: Zoll beschlagnahmt Crystal und Ecstasy -Rasta-Zöpfe und Hund dienen als Versteck-

Erfurt/Johanngeorgenstadt/Bärenstein (ots)

Bei Zollkontrollen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag beschlagnahmten Zöllnerinnen und Zöllner in Johanngeorgenstadt und Bärenstein über 30 Gramm Crystal und 14 Ecstasy-Tabs.

Am Dienstag stellten die Beamten des Hauptzollamtes Erfurt in Johanngeorgenstadt bei einer 33-jährigen Frau rund elf Gramm Crystal, das sie am Körper versteckt hatte, sicher. Zuvor reiste sie zu Fuß in die Bundesrepublik Deutschland ein.

Am Mittwoch kontrollierte der Zoll in Johanngeorgenstadt eine Frau (45 Jahre) und einen Mann (39 Jahre) aus Leipzig, die gegen 19 Uhr zu Fuß mit zwei kleinen Hunden aus der Tschechischen Republik kommend in die Bundesrepublik Deutschland einreisten. Mit Unterstützung der Landespolizei Sachsen stellten die Beamten zwei Cliptütchen mit rund elf Gramm Crystal fest. Diese waren in den Rasta Zöpfen der 45-jährigen Frau eingeflochten. In ihrem Reisegepäck befanden sich außerdem noch vier Ecstasy-Tabs. Bei der Gepäckkontrolle des 39-jährigen Mannes konnten weitere rund vier Gramm Crystal und fünf Ecstasy sichergestellt werden. Auch bei einem der beiden mitgeführten Hunde wurden die Zöllner fündig. Zwischen den beiden übergestreiften Wärmegewändern eines der Hunde befanden sich weitere fünf Ecstasy-Tabs und ein Glas mit einer weißen kristallinen Substanz, die noch nicht näher bestimmt werden konnte.

Bei einem 31-jährigen Mann, der am Donnerstag mit einem PKW bei Bärenstein aus der Tschechischen Republik kommend wieder einreiste, fanden die Zöllner acht Gramm Crystal.

In allen Fällen wurden die illegalen Betäubungsmittel beschlagnahmt. Gegen die mutmaßlichen Täter wurden Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die Reisenden konnten nach den Zollkontrollen ihre Reise fortsetzen.

