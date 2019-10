Hauptzollamt Erfurt

HZA-EF: Zoll beschlagnahmt 45 kg Marihuana

Erfurt/Berg (Oberfranken) (ots)

Im Ergebnis einer Zollkontrolle auf der A 9 bei Berg (Oberfranken) beschlagnahmten Beamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen (Hauptzollamt Erfurt) in einem LKW mit österreichischem Kennzeichen 45 Kilogramm Marihuana. Die Insassen, ein 27-jähriger und ein 28-jähriger Serbe, waren am 9. August aus Spanien kommend auf der A 9 unterwegs, als sie bei Berg von einer Zollstreife aus dem fließenden Verkehr gezogen und kontrolliert wurden. Während der Zollkontrolle stellten die Beamten durch Vermessen der Ladefläche Unregelmäßigkeiten fest. Daraufhin wurde das Fahrzeug einer Röntgenkontrolle zugeführt. In einem nachträglich hergerichteten Hohlraum an der Stirnseite der Ladefläche fanden die Zöllner letztendlich 45 kg Marihuana. Auf der Ladefläche selbst befand sich ein Kleinwagen. Wegen des Verdachts der unerlaubten Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge leiteten die Zöllner gegen die mutmaßlichen Täter ein Strafverfahren ein. Das Marihuana wurde beschlagnahmt. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) Nordbayern des Zollfahndungsamtes München und des Bayerischen Landeskriminalamtes, unter Federführung der Staatsanwaltschaft Hof. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof befinden sich die mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft.

